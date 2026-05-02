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Song Contest SingAlong im Pensionistenheim

Beim Senioren-SingAlong im Haus Hetzendorf wurde der Eurovision Song Contest zur musikalischen Zeitreise. Der KURIER war vor Ort.
Daniel Jamernik
02.05.2026, 11:55

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Rund 200 Gäste feierten gemeinsam Klassiker wie „Ein bisschen Frieden“ und „Merci, Chérie“. Organisiert vom ORF und den „Häusern zum Leben“, bringt das Format ESC-Stimmung direkt zu den Bewohnern. Viele von ihnen haben mehrere Song Contests miterlebt – die Lieder wecken Erinnerungen und sorgen für besondere Momente.

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