Song Contest SingAlong im Pensionistenheim
Beim Senioren-SingAlong im Haus Hetzendorf wurde der Eurovision Song Contest zur musikalischen Zeitreise. Der KURIER war vor Ort.
Rund 200 Gäste feierten gemeinsam Klassiker wie „Ein bisschen Frieden“ und „Merci, Chérie“. Organisiert vom ORF und den „Häusern zum Leben“, bringt das Format ESC-Stimmung direkt zu den Bewohnern. Viele von ihnen haben mehrere Song Contests miterlebt – die Lieder wecken Erinnerungen und sorgen für besondere Momente.
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