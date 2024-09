Schulstart: Migrations-Problem und Lehrermangel?

Am 2. September war Schulbeginn in Ostösterreich - mit allen bekannten Problemen. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) hat kurz vor der Nationalratswahl noch umfangreiche Schulschwerpunkte angekündigt. Um was es dabei geht, analysiert KURIER Innenpolitik-Redakteur Bernhard Gaul.