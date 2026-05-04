Nach 14 Verhandlungstagen ist im Postenschacher-Prozess das Urteil gefallen: ÖVP-Klubchef August Wöginger wurde am Landesgericht Linz wegen Amtsmissbrauchs schuldig gesprochen. Das Gericht verhängte sieben Monate bedingte Haft sowie eine Geldstrafe. Auch zwei beteiligte Beamte wurden verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Wöginger kündigte unmittelbar nach der Urteilsverkündung an, als Klubchef zurückzutreten. Gleichzeitig will er gegen das Urteil vorgehen und rechnet weiterhin mit einem Freispruch in zweiter Instanz.