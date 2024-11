Scholz noch heuer zu Neuwahlbeschluss bereit

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz rückt von seinem Plan ab, erst im Frühjahr seinen Posten als Regierungschef zu räumen. "Dass ich noch vor Weihnachten die Vertrauensfrage stelle, wenn das alle gemeinsam so sehen, ist für mich überhaupt kein Problem", sagte er am Sonntagabend in einem ARD-Interview.