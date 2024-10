Rosenkranz zum 1. Nationalratspräsidenten gewählt

Der Nationalrat hat einen neuen Präsidenten gewählt. Walter Rosenkranz von der FPÖ erhielt 100 der 162 gültigen Stimmen, was einem Anteil von 61,7 Prozent entspricht. Zuvor wurden die Abgeordneten vereidigt, die am Donnerstag an der konstituierenden Sitzung des Parlaments teilnahmen.