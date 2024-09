Rapper Sean "Diddy" Combs wegen Menschenhandel und sexueller Gewalt verhaftet

© video

US-Rap-Mogul Sean "Diddy" Combs wurde am Montagabend in New York verhaftet. Er steht unter Anklage wegen Menschenhandels und sexueller Gewalt, wie die "New York Times" berichtet. Sein Anwalt Marc Agnifilo bezeichnete die Strafverfolgung gegenüber der AFP als "ungerecht".