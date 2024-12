Pelicot-Prozess: 51 Schuldsprüche – 20 Jahre Haft für zigfache Vergewaltigung

Im Missbrauchsprozess in Avignon wurde Dominique Pelicot, der Hauptangeklagte, wegen schwerer Vergewaltigung zu 20 Jahren Haft verurteilt. Die Richter befanden ihn am Donnerstagvormittag in allen Anklagepunkten für schuldig. Auch die weiteren 50 Mitangeklagten wurden schuldig gesprochen.