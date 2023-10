Österreichischer Physiker Ferenc Krausz erhält Nobelpreis

"Erfinder" der Attosekundenphysik Zum zweiten Mal in Folge erhält Österreich den Physik-Nobelpreis. Nach Quantenphysiker Anton Zeilinger im Vorjahr ist in diesem Jahr Ferenc Krausz der glückliche Gewinner. Der 61-Jährige ungarisch-österreichische Forscher ist außerordentlicher Professor an der TU Wien und Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik. Krausz führte einige seiner wichtigsten Arbeiten an der Technischen Universität (TU) Wien durch.