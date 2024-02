Nawalny tot: Immer noch unklar was tatsächlich passierte

Drei Tage nach dem Tod ihres Ehemannes hat sich Julia Nawalnaja in einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit gewandt. Die Witwe des in Haft gestorbenen Kremlkritikers Alexej Nawalny macht in dem Video den russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich für den Tod verantwortlich.