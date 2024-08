Nach Konzertabsage: Wien wird zur Swiftie-Fanzone

Alle Taylor-Swift-Konzerte in Wien wurden aus Sicherheitsgründen abgesagt. Viele Swifties fragen sich: Was kann man stattdessen unternehmen? Trotz der Enttäuschung lassen sich die Fans die Freude nicht völlig verderben und treffen sich zu tausend an verschiedenen Orten in der Stadt.