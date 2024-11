Mehr Geld für alle: Landeshauptleutekonferenz 2024

Die Landeshauptleute sind seit Dienstag am Traunsee in Oberösterreich versammelt. Ziel der Konferenz: gemeinsame Positionen und Forderungen an die künftige Bundesregierung erarbeiten. Gastgeber und Vorsitzender ist der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).