Lokalaugenschein: Dorfbewohner nach fataler Hundeattacke in Angst

Am Tag nach der Hundeattacke in Oberösterreich (der KURIER berichtete) ist die Trauer in Sebern groß - die Emotionen sind es auch. Ein Lokalaugenschein.