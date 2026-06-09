KURIER SPEAK OUT: Was braucht es für eine bessere Zukunft?

Wie wollen wir morgen leben? Dieser Frage widmete sich das KURIER SPEAK OUT Festival im Wiener MuseumsQuartier. Autor Marc Elsberg, Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, A1-Manager Thomas Arnoldner, Flughafen-Wien-Vorstand Günther Ofner, Cybersicherheitsexperte Rainer Knyrim und KURIER-Journalistinnen und -Journalisten diskutierten über Energie, Digitalisierung, Mobilität und Klimaschutz.

Im Mittelpunkt stand dabei eine einfache Frage: Was braucht es für eine bessere Zukunft?