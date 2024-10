Krieg in Europa: Soldaten aus Nordkorea kämpfen für Russland

In der Ukraine kämpfen nach südkoreanischen Angaben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nordkoreanische Soldaten an der Seite russischer Truppen. Gegenseitige Abkommen zwischen Moskau und Pjöngjang ähnelten einem Militärpakt, erläuterte Kim.