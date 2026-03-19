Ist der ORF noch zu retten? Die große KURIER-Debatte

Unter dem Titel „Ist der ORF noch zu retten?“ diskutierten Anna Thalhammer (Chefredakteurin profil), Philipp König (Geschäftsführer kronehit), Hans Mahr (Medienmanager), Peter Westenthaler (Mitglied des ORF-Stiftungsrats) und Henrike Brandstötter (NEOS-Sprecherin für Medien, Frauen und Gleichbehandlung) über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Moderiert wurde die Runde von Anna Wallner (Head of New Media bei Die Presse) und Martin Gebhart (Chefredakteur KURIER). Im Fokus standen Reformbedarf, politischer Einfluss und die Rolle des ORF im Medienmarkt.