Ingrid Thurnher setzt bei erster ORF-Rede ein klares Zeichen

Bei ihrer ersten Rede als ORF-Generaldirektorin fand Ingrid Thurnher deutliche Worte zu den bekannt gewordenen Chats. Sie sprach von einer sexualisierten Sicht auf Frauen, bezeichnete das Verhalten als falsch und für Führungskräfte inakzeptabel . Zugleich betonte sie, dass die Aufarbeitung unter Wahrung aller rechtlichen Vorgaben erfolgen müsse. ORF soll nun den Blick nach vorne richten.

Laut Behörden eröffnete der Jugendliche in zwei Klassenräumen wahllos das Feuer. Die Waffen sollen seinem Vater gehört haben, einem ehemaligen Polizeibeamten. Vor dem Schulgebäude versammelten sich kurz nach der Tat zahlreiche Angehörige. Die Motive sind derzeit noch unklar, Ermittlungen wurden eingeleitet.

Bereits einen Tag zuvor hatte es in der südöstlichen Provinz Şanlıurfa einen ähnlichen Vorfall gegeben. Dort verletzte ein ehemaliger Schüler an seiner früheren Schule 16 Menschen, bevor er Suizid beging. Bis zu dieser Woche galten derartige Taten in der Türkei als äußerst selten.