Ingrid Thurnher setzt bei erster ORF-Rede ein klares Zeichen
Neue ORF-Chefin Ingrid Thurnher verurteilt Chats deutlich und fordert klare Konsequenzen im Haus.
Laut Behörden eröffnete der Jugendliche in zwei Klassenräumen wahllos das Feuer. Die Waffen sollen seinem Vater gehört haben, einem ehemaligen Polizeibeamten. Vor dem Schulgebäude versammelten sich kurz nach der Tat zahlreiche Angehörige. Die Motive sind derzeit noch unklar, Ermittlungen wurden eingeleitet.
Bereits einen Tag zuvor hatte es in der südöstlichen Provinz Şanlıurfa einen ähnlichen Vorfall gegeben. Dort verletzte ein ehemaliger Schüler an seiner früheren Schule 16 Menschen, bevor er Suizid beging. Bis zu dieser Woche galten derartige Taten in der Türkei als äußerst selten.
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