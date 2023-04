Wir würden hier gerne ein APA Video zeigen. Leider haben Sie uns hierfür keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diesen anzeigen wollen, stimmen sie bitte APA-Videoplayer zu. APA-Videoplayer akzeptieren

Inflation: Wie geht es weiter? Wirtschaftsexperte erklärt.

Warum ist eine hohe Inflation so gefährlich? Warum ist die Inflation im März nun endlich gesunken? Was bedeutet Kerninflation und warum steigt die? Was sagt das über die Zukunft der Preise aus? Wirtschaftsjournalist Michael Bachner erklärt.