Grüne fordern mehr Hitzeschutz: „Hitze trifft nicht alle gleich“

Die aktuelle Hitzewelle trifft Österreich mit voller Wucht – doch laut den Grünen sind die Auswirkungen sozial ungleich verteilt. Menschen mit geringem Einkommen, ältere Personen und Bewohner dicht verbauter Städte seien besonders betroffen.

Die Grünen fordern deshalb mehr Hitzeschutzräume, kühlere öffentliche Einrichtungen, bessere Arbeitsbedingungen und eine stärkere Begrünung der Städte. Zudem kritisieren sie, dass notwendige Maßnahmen gegen die Folgen des Klimawandels zu langsam umgesetzt würden.