Großbrand in Industriezentrum NÖ-Süd

Dienstagnachmittag bot sich ein dramatisches Bild für jene, die beim Industriezentrum NÖ-Süd vorbeifuhren: Eine riesige Rauchwolke stieg aus einer brennenden Lagerhalle in den Himmel. Heute, einen Tag nach dem verheerenden Brand, besteht in der Halle in Biedermannsdorf akute Einsturzgefahr.