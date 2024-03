Gaza: Zahlreiche Opfer bei Hilfslieferungen, großes Entsetzen

Ein blutiger Zwischenfall bei einer Hilfslieferung im Gazastreifen, möglicherweise mit Dutzenden Toten, löste Entsetzen aus. Die Vereinten Nationen fordern eine Untersuchung der Ereignisse, wie ein Sprecher von UNO-Generalsekretär António Guterres am Donnerstag in New York mitteilte.