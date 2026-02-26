VIDEO | AKTUELLE VIDEOS

ESC in Wien: Stadthalle wird zur Hochsicherheitszone

Metalldetektoren, 500 Kräfte, Drohnen: Der ESC 2026 setzt auf Sicherheit wie am Flughafen
26.02.2026, 15:56

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Beim ORF-Medienupdate wurden die Sicherheitsmaßnahmen für den 70. Eurovision Song Contest erstmals im Detail vorgestellt. Die Wiener Stadthalle wird bereits Wochen vor dem Event zur Hochsicherheitszone.

Geplant sind Straßensperren, mehrstufige Ticket- und Ausweiskontrollen sowie Röntgenstraßen und Metalldetektoren. 180 zusätzliche Kameras überwachen das Gelände.

Rund 500 Sicherheitskräfte, Drohnenabwehr und eine eigene Cyber-Security-Gruppe stehen im Einsatz. Eine konkrete Gefährdung gibt es laut Polizei derzeit nicht – man sei aber auf mögliche extremistische Bedrohungen vorbereitet.

Konzert Pop Eurovision Song Contest Wien ORF Rudolfsheim-Fünfhaus
kurier.at, ZG  |   |  Aktualisiert vor 5 Minuten

Jetzt weiterlesen

Kommentare