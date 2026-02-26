ESC in Wien: Stadthalle wird zur Hochsicherheitszone
Metalldetektoren, 500 Kräfte, Drohnen: Der ESC 2026 setzt auf Sicherheit wie am Flughafen
26.02.2026, 15:56
Beim ORF-Medienupdate wurden die Sicherheitsmaßnahmen für den 70. Eurovision Song Contest erstmals im Detail vorgestellt. Die Wiener Stadthalle wird bereits Wochen vor dem Event zur Hochsicherheitszone.
Geplant sind Straßensperren, mehrstufige Ticket- und Ausweiskontrollen sowie Röntgenstraßen und Metalldetektoren. 180 zusätzliche Kameras überwachen das Gelände.
Rund 500 Sicherheitskräfte, Drohnenabwehr und eine eigene Cyber-Security-Gruppe stehen im Einsatz. Eine konkrete Gefährdung gibt es laut Polizei derzeit nicht – man sei aber auf mögliche extremistische Bedrohungen vorbereitet.
Kommentare