Mehr Glamour für die ESC-Acts

Nach drei Stunden voller Glitzeroutfits, Nebelmaschinen und einer seltsam hohen Anzahl an Wohnzimmermöbeln auf der Bühne stand am Freitag der Gewinner des ESC-Vorentscheids fest: Cosmó wird Österreich beim heurigen Eurovision Song Contest vertreten.

Kommentatorin Caroline Athanasiadis war so begeistert von der Show, dass sie gleich eine Fortsetzung beim ORF bestellte. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, dass das Setting mäßig revolutionär war. Aber die Kandidatinnen und Kandidaten kennenzulernen, mitzufiebern und sich dann auch mitzufreuen, ist schon ein anderes Erlebnis als das übliche Prozedere: In den vergangenen Jahren wurde im Ö3-Wecker zwischen Staumeldungen und Wettervorhersage ein Name verkündet, noch ohne Song. Da haben sich die Sängerinnen und Sänger mehr Glamour verdient – und heuer auch bekommen.