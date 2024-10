Drohende Hurrikan-Katastrophe: Sturm "Milton" rast auf Florida zu

© VIDEO

Der auf Florida zurasende Sturm "Milton" hat an Stärke zugenommen und ist erneut zu einem Hurrikan der höchsten Stufe fünf geworden. Am späten Mittwochabend (Ortszeit) soll er nach Berechnungen des US-Wetterdienstes an der Westküste des Bundesstaates auf Land treffen.