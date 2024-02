Aus Händen der Taliban befreit: Österreicher ist wieder frei

Seit Mai des Vorjahres befand sich der 84-jährige Herbert F. in Haft des Taliban-Regimes in Afghanistan. Der pensionierte Lehrer hat sich auf einer „Erkundungsreise“ befunden, als er vermutlich wegen des Verdachts der Spionage festgenommen wurde. Nun ist er wieder in Österreich.