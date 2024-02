Akademikerball 2024: Platzverbot und mehrere Demos geplant

Anlässlich des am Freitag in der Wiener Hofburg stattfindenden freiheitlichen "Akademikerballs" und der zu erwartenden Proteste wird rund um den Heldenplatz wieder ein Platzverbot verhängt. Rund um den Burschenschafter-Ball wurden fünf Kundgebungen angemeldet, gab die Polizei am Donnerstagnachmittag bekannt.