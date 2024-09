AfD gewinnt Thüringen, in Sachsen knapp hinter CDU

Die AfD ist bei den Landtagswahlen in Thüringen stärkste Kraft geworden. Somit ist erstmals in der Nachkriegszeit eine als rechtsextrem eingestufte Partei bei Landtagswahlen in Deutschland auf dem ersten Platz gelandet. In Sachsen schaffte es die AfD auf Platz 2 - knapp hinter der CDU.