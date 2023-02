80 Jahre nach Stalingrad

Zum 80. Jahrestag der Schlacht von Stalingrad - und mehr als 60 Jahre nach der Umbenennung der Stadt in „Wolgograd“ - wird eine neue Büste des damaligen Sowjet-Diktators enthüllt.

Seit Wladimir Putins dritter Amtszeit ab 2012 wird der 2. Weltkrieg als „großer Vaterländischer Krieg“ in Russland verstärkt glorifiziert, Stalin wieder verehrt. In diesem Jahr nutzt der Kreml-Chef die Feierlichkeiten nun um seine Version der „speziellen Militäroperation“ in der Ukraine zu unterstreichen.