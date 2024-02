500 neue Sanktionen für Russland nach Tod von Nawalny

US-Präsident Joe Biden hat Nawalnys Frau und Tochter in Kalifornien getroffen. Als Reaktion auf den Tod des russischen Putin-Kritikers und auf den seit zwei Jahren andauernden russischen Angriffskrieg in der Ukraine werden am Freitag neue Sanktionen gegen Russland bekannt gegeben.