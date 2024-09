14-Jähriger richtet tödliches Blutbad an US-Schule an

Ein 14-Jähriger hat an einer Schule in Winder, nahe Atlanta (Georgia, USA) das Feuer eröffnet. Mindestens vier Menschen sind tot. Zu den Opfern zählen zwei Schüler und zwei Lehrkräfte, erklärte der örtliche Polizeichef Chris Hosey am Mittwoch. Neun weitere Personen wurden verletzt.