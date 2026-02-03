Mehr als 1,2 Millionen Mal wurde ein Video des japanischen Sportlers Yuji Nishida auf X (vormals Twitter) angesehen. Der 26-Jähriger ist als Volleyspieler und Kapitän des Vereins Osaka Bluteon tätig. Bei seinem letzten Wettbewerb sorgte der Japaner mit seiner außergewöhnlichen Aktion wohl dafür, das er nun auch mehr internationale Fans hat. Seine öffentliche Entschuldigung bei einer Linienrichterin wird zurzeit auf Social Media vielfach gelobt.

"Rutschende" Entschuldigung geht viral Wie Guardian berichtet, war Nishida bei einem Volleyball-All-Star-Event in Kobe im Westen Japans anwesend und machte bei einem Aufschlagwettbewerb in der Halbzeitpause mit. Dabei passierte dem Sportler ein Fauxpas: Als er seinen linkshändigen Aufschlag durchführte, kam der Ball vom Spielfeld ab und traf eine Schiedsrichterin direkt am Rücken.

Im Video sieht man, dass Nishida nach dem Zwischenfall keine Zeit verlor und sich prompt bei der Frau entschuldigte: Der Sportler warf sich mit dem Kopf voraus zu Boden und rutschte über das Spielfeld bis zur Schiedsrichterin. Kurz darauf stützte er sich schnell auf die Hände und verbeugte sich erneut. Im Stadion reagierten die Zuschauer nicht nur mit Gelächter, sondern auch mit tosendem Applaus. Auch die Linienrichterin nahm die Geste mit einem verlegenem Lächeln auf.

Yuji Nishida wird im Netz gefeiert Auf Social Media verbreitete sich das Video wie ein Lauffeuer und unzählige User und Userinnen sind sich einig, dass der Sportler unglaublich "höflich" und "nett" sei. Obwohl es in Japan üblich ist, sich bei einer Entschuldigung zu verbeugen, war Nishidas Handlung eine außergewöhnliche Geste. Sie erinnert an Dogeza, eine Geste der tiefen Entschuldigung, bei der eine Person auf dem Boden kniet und anschließend die Stirn auf den Boden legt. Das Video des 26-Jährige hat jedenfalls für neue Ideen gesorgt: "Eine neue Sportart ist geboren: die japanische extreme Entschuldigung", kommentierte ein User auf X.