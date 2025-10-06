Mit rund 2,5 Milliarden Nutzern weltweit prägt die Video-Plattform YouTube seit genau 20 Jahren Trends, Karrieren und gesellschaftliche Debatten – und hat vor, genau diese künftig weiter auszubauen. Gleichzeitig steht das Unternehmen vor großen Herausforderungen, die sich vor allem rund um die Themen Künstliche Intelligenz, Algorithmen und Desinformation ansiedeln. YouTube-Vizepräsident (Europa, Naher Osten und Afrika) Pedro Pina hat mit KURIER über all das gesprochen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © YouTube YouTube-Vizepräsident Pedro Pina gab Einblicke in die zukünftigen Vorhaben der Plattformen.

Lohnt es sich noch, als Influencer anzufangen? Über 60 Millionen aktive Content Creator sind derzeit auf YouTube unterwegs. In puncto Karriere machen, stellt sich für viele natürlich die Frage, ob das in diesem oft schnelllebigen und umfassenden Setting überhaupt noch Sinn macht bzw. welche Maßnahmen berücksichtigen muss, um durchzustarten. YouTube-Vizepräsident Pina stellt klar, dass YouTube nicht auf kurzfristige Trends ausgelegt sei. "Die erfolgreichsten Kanäle sind oft schon seit fast zwei Jahrzehnten auf der Plattform und wachsen kontinuierlich", sagt er. Erfolg bedeute nicht viraler Ruhm, sondern Nachhaltigkeit und Authentizität.

Tipp: Nische finden & hilfreiche Tools nutzen Gerade Nischen-Formate könnten auf YouTube große Communities aufbauen. Ein Beispiel: ClayClaim, ein Kanal, der sich auf Kunstwerke aus Polymer-Ton spezialisiert hat und mittlerweile über drei Millionen Fans weltweit erreicht. Neben Reichweite bietet YouTube Kreativen auch Monetarisierungsoptionen sowie neue Tools wie Auto-Dubbing und Veo 3, die die kreative Arbeit erleichtern sollen.

Musik als YouTubes Steckenpferd Aber nicht nur Nischen bieten Chancen, auch Musik ist YouTube ein besonderes Anliegen, das strategisch weiterhin gefördert werden soll: "Wir arbeiten eng mit der Musikindustrie zusammen, um Künstlern die beste Möglichkeit zu geben, sich ein engagiertes Publikum aufzubauen", so Pina. Ein aktuelles Beispiel sei die Künstlerin Zah1de, die erst im November 2024 ihren Kanal startete und schon Millionen von Views auf einzelne Videos verzeichnen konnte.

Algorithmus: Die Brücke zum Publikum Algorithmus ist für viele ein Mysterium: Immer wieder sprechen sowohl Nutzer als auch Influencer davon, dass dieser großen Einfluss auf Nutzung und Erstellung von Inhalten hat. Dabei wird oftmals betont, dass sie gar nicht wissen, nach welchen Kriterien dieser überhaupt funktioniert. YouTube-Vizepräsident Pedro Pina versucht, Licht ins Dunkel zu bringen und räumt mit Missverständnissen auf: "Man sollte ihn weniger als eine Maschine sehen, sondern vielmehr als eine Sprache, die das Publikum spricht", erklärt er. Letztlich sei der Algorithmus nur ein Werkzeug, um Creator mit den Menschen zu verbinden, die sich für ihre Inhalte interessieren.

Kampf gegen Deepfakes: Neue KI-Regeln Ein zentrales Zukunftsthema ist der Umgang mit KI-generierten Inhalten. Schon jetzt verbietet YouTube manipulierte Videos, die zur Irreführung genutzt werden und potenziell großen Schaden anrichten können. Neu ist, dass Creator künftig offenlegen müssen, wenn sie realistisch wirkende, KI-basierte Inhalte produzieren. Diese Videos werden mit einem Label versehen, um Nutzerinnen und Nutzern den nötigen Kontext zu geben. Darüber hinaus können Betroffene die Entfernung von Deepfakes, die ihr Gesicht oder ihre Stimme imitieren, beantragen. "Das ist ein sehr wichtiges Feld für uns, in das wir auch in Zukunft massiv investieren werden", betont Pina.