Das Flugzeug gilt als das sicherste Verkehrsmittel der Welt – und doch fühlen sich viele Menschen ausgerechnet hier beengt, ausgeliefert oder unsicher. Ganz vorne, in der Mitte bei den Tragflächen oder doch eher in den hintersten Reihen?

Viele Passagiere fragen sich: Wo sitzt man im Notfall am sichersten? Auch in den sozialen Medien ist diese Frage Inhalt zahlreicher Videos. Experten haben darauf eine überraschend klare Antwort.

"B oeing 727 Crashtest" testete 2012 Überlebenschancen

Im April 2012 etwa wurde ein kompletter Flugzeugrumpf in der mexikanischen Wüste absichtlich zum Absturz gebracht. Bei dem "Boeing 727 Crashtest" wurde die Maschine unter anderem mit Kameras und Crash-Test-Dummies ausgestattet. Das außergewöhnliche Experiment zeigte, dass die Überlebenschancen bei einem Absturz in den hinteren Bereichen des Flugzeugs am höchsten waren. Die Dummies in den hinteren Reihen waren weitgehend intakt.