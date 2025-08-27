Hollywood-Star Will Smith (56) sieht sich nach Veröffentlichung eines offiziellen Tour-Videos mit massiver Kritik konfrontiert. Der Clip, der auf seinem YouTube- und Instagram-Kanal erschien, zeigt angeblich jubelnde Fans – doch Beobachter werfen Smith vor, dabei auf Künstliche Intelligenz gesetzt zu haben.

Peinliche Fehler: Was ist im Video zu sehen? Das Video wurde am 24. August hochgeladen und enthält den Untertitel: "Mein liebster Teil der Tour ist es, euch alle aus nächster Nähe zu sehen. Danke, dass ihr auch mich seht". Tatsächlich sieht man jubelnde Fans aus nächster Nähe, viele von ihnen sind den Tränen nahe. Doch nur wenige Stunden später schalteten sich erste Kritiker ein, die auf visuelle Unregelmäßigkeiten aufmerksam machten: unscharfe Gesichter, Hände mit sechs Fingern und Schilder mit wirren Texten wie "FR6SH CRINCE".

"Billige KI-Animation" In der Kommentarspalte häufen sich die Vorwürfe: "Das ist eindeutig eine billige KI-Animation", fasste ein Nutzer die Kritik zusammen. Eine Nutzerin behauptete sogar, dass ihr Gesicht unfreiwillig für das Video benutzt wurde, obwohl sie kein Konzert besucht hatte. "Lösch dieses KI-Video", fordern zahlreiche User den Sänger auf. Das Plakat "'You Can Make it' helped me survive cancer" sorgte für extreme Empörung. "Das ist wirklich respektlos gegenüber echten Krebsüberlebenden", erklärt eine Krebsstiftung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Screenshot/Instagram Will Smith Plakat mit Anspielung auf Krebs sorgte für Aufsehen.

Was sagt Will Smith dazu? Einige spekulieren sogar, Smith habe das Ganze bewusst inszeniert: "Es ist völlig unmöglich, dass die Macher nicht gesehen haben, wie offensichtlich die KI hier eingesetzt wurde". Der Sänger und Schauspieler hat zu den Vorwürfen noch nicht Stellung genommen. Ob es sich um einen Produktionsfehler handelt oder um gezielte Provokation, bleibt unklar.

Der Hintergrund: Smiths Tour und sein Comeback Smith startete am 24. August in Scarborough den UK-Teil seiner "Based on a True Story"-Tour, benannt nach seinem im März erschienenen Comeback-Album – seinem ersten seit zwei Jahrzehnten. Der Sänger war am 15. August sogar in Österreich am FM4 Frequency Festival zu sehen. Bei seinen Konzerten zeigt sich der Oscarpreisträger emotional. Bereits bei der Tourpremiere in Las Vegas kämpfte er mit den Tränen, als er über prägende Momente seines Lebens sprach: die Geburt seines Sohnes Trey und den Tod seines "Fresh Prince of Bel-Air"-Kollegen James Avery.