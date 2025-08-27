Die Verlobung von Pop-Ikone Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce hat am 26. August Instagram nahezu lahmgelegt. Die romantische Fotostrecke, die das Paar auf der Plattform teilte, sammelte in Rekordzeit über 26 Millionen Likes.

Die beiden haben den Beitrag, der sie umgeben von opulenten Blumengirlanden und Bouquets zeigt, mit dem augenzwinkernden Kommentar "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten" versehen. Neben den verliebten Blicken und dem eindrucksvollen Verlobungsring zieht ein anderes Detail die Aufmerksamkeit der Fans auf sich: Taylor Swifts schwarz-weiß gestreiftes Sommerkleid, das der Szene einen Hauch Vintage-Charme verleiht.

Woher ist Taylor Swifts Verlobungskleid? Das Seidenmix-Kleid mit leicht ausgestelltem Rock stammt von Ralph Lauren und in den USA bereits restlos ausverkauft, wie TMZ berichtet. Im österreichischen Onlineshop des US-Designers sind (Stand 27.8.) noch einzelne Größen für 425 Euro erhältlich.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ralph Lauren Onlineshop Dieses Kleid von Ralph Lauren trug Taylor Swift bei ihrer Verlobung.

In den sozialen Medien entstand bereits ein regelrechter Hype um das "Swift-Verlobungskleid". Enttäuschte Fans, die das Kleidungsstück nicht mehr erstehen konnten, teilen auf TikTok bereits Tipps für ähnliche Looks und Alternativen.