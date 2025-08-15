Vor Frequency-Show: Will Smith gibt Autogramme in Wien
Will Smith machte den Fans eine Freude, sein Kollege Post Malone war in Wien shoppen.
Das Frequency-Festival in St. Pölten ist am letzten Festspieltag angelangt und steuert auf seinen Höhepunkt zu.
Denn für den Abschluss konnten die Veranstalter Schauspieler und Rapper Will Smith gewinnen, der heute, Freitag, um 21.50 Uhr auf der Space-Stage auftreten wird.
Davor nahm er sich aber noch Zeit für seine Fans. Als er in Wien am VIP-Terminal ankam, erwarteten ihn diese schon und der ehemalige "Prinz von Bel Air" schrieb fleißig und geduldig Autogramme.
Seinen Auftritt schon hinter sich hat Musiker Post Malone, der die Zeit in Österreich aber noch nutzte.
In der Wiener Innenstadt wurde er beim Shoppen im Luxus-Tempel "Saint Laurent" am Graben gesichtet.
