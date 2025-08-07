Der Messengerdienst WhatsApp löscht weltweit 6,8 Millionen Nutzerkonten , die im Zusammenhang mit einer großangelegten Betrugsmasche stehen. Die Maßnahme ist Teil einer breiteren Offensive gegen organisierte Online-Kriminalität. Welche Konten werden gelöscht oder deaktiviert?

Der Mutterkonzern Meta erklärte gegenüber Associated Press (AP) , dass im vergangenen Jahr immer mehr "kriminelle" Betrugszentren“ verknüpft wurden, die systematisch Menschen auf der ganzen Welt ins Visier genommen hätten. Dabei werden die Nutzer über mehrere Plattformen hereingelegt - WhatsApp spielte dabei jedoch eine Schlüsselrolle. Die typische Masche beginnt etwa mit einer harmlos wirkenden SMS , die ein attraktives Jobangebot beinhaltet und verlagert sich dann auf Zahlungsplattformen.

Ein besonders gravierender Fall führte dabei nach Kambodscha , wo eine Tätergruppe dazu verdächtigt wird, hunderte Menschen als Zwangsarbeiter eingesetzt zu haben. Diese sollten Fake-Likes verkaufen und andere Nutzer darüber hinaus ebenfalls in das Schneeballsystemen einzuschleusen. Somit entstand schnell ein großes Netz an kriminellen Online-Machenschaften, die eine "ganz eigene Dynamik" entwickelte.

Um herauszufinden, ob man Zielscheibe von Kriminellen geworden ist, möchte WhatsApp künftig sogar neue Funktionen einführen.

Weitere Gründe für WhatsApp-Sperren

Neben der gezielten Bekämpfung von Betrugsnetzwerken löscht WhatsApp auch Konten aus anderen Gründen:

1. Inaktivität

Konten, die über 120 Tage lang nicht genutzt werden, gelten als inaktiv und werden automatisch entfernt. Dies dient dem Datenschutz und verhindert unbefugte Wiederverwendung.

2. Verwendung unerlaubter Drittanbieter-Apps

Wer WhatsApp über modifizierte Clients wie GBWhatsApp oder WhatsApp Plus nutzt, riskiert die Sperrung. Diese Apps verstoßen gegen die Nutzungsrichtlinien.

3. Spam und Missbrauch

Konten, die in großer Zahl Nachrichten versenden, Spam verbreiten oder mehrfach gemeldet werden, können automatisiert gesperrt werden.