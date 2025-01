"What an odd thing to say" bedeutet zu Deutsch "Was für eine seltsame Aussage" und ist immer häufiger auf TikTok zur hören. Unzählige User benutzen einen bestimmten Filmdialog, um merkwürdige Antworten oder Konversationen in einem Video festzuhalten.

Userin Karilenike nutzte diesen Sound, um ein Gespräch wiederzugeben, in dem sie eine ungewöhnliche Antwort darauf bekam, als sie sich als Vegetarierin bezeichnete. In einem Gespräch erklärte die Content Creatorin, dass sie kein Fleisch mehr essen würde. Die Antwort von ihrem Gegenüber ließ Kari perplex zurück: "Dann esse ich jetzt eben doppelt so viel, damit du keinen Unterschied machst!" Die Aufnahme endet mit Kari, die die Worte "What an odd thing to say" in die Kamera sagt. Ihr Video wurde mehr als 2,6 Millionen Mal angesehen.