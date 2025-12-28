Was bedeutet die Abkürzung y/n auf TikTok?
Auf TikTok tauchen immer mehr Videos auf, in denen die Abkürzung "y/n" verwendet wird. Doch was genau bedeutet das eigentlich und warum lachen so viele User und Userinnen darüber?
Was bedeutet y/n?
Die Abkürzung "y/n" bedeutet "your name" (zu Deutsch: dein Name), die sich vor allem durch die Fanfiction-Szene etabliert hat. Durch die Abkürzung gab man den Lesern und Leserinnen die Möglichkeit, selbst als Hauptprotagonist oder -protagonistin in den Geschichten mitzuwirken.
- Unter Fanfiction (oder Fanfic) versteht man Geschichten, die von Fans bestimmter Filme, Serien, Büchern oder Stars handeln.
- Charaktere, Schauplätze und Handlungsstränge werden neu interpretiert, fortgeführt oder in alternativen Szenarien erzählt.
- Die Erfolgstrilogie "50 Shades of Grey" war zuerst eine Fanfiction der "Twilight"-Reihe, bevor sie in eine Bücher- und anschließend Filmserie etabliert wurde.
- Vor allem die Plattform Wattpad war zwischen 2014 und 2017 für Fanfiction sehr beliebt. Geschichten über Situationen wie "One Direction lädt y/n zur Tour ein" oder "Harry Styles verliebt sich in y/n" waren besonders beliebt.
- In dem "goldenen Zeitalter" sind einige Young-Adult-Geschichten wie die "After"-Serie, "The Kissing Booth" oder "Ich und die Walter Boys" auf Wattpad entstanden.
Darum geht"s im "y/n"-Meme auf TikTok
Mittlerweile hat sich der Einsatz von "y/n" auch auf TikTok etabliert, wo sich über dieses goldene "Wattpad-Zeitalter" lustig gemacht wird. Der (meist weibliche) "y/n"-Charakter wurde vor allem als zierlich, unscheinbar, aber wunderschön und unwiderstehlich beschrieben. Berühmte erzählerische Muster/Motive waren beispielsweise, dass sich Superstars, übernatürliche Charaktere (Vampire, Werwölfe usw.) oder CEOs reicher Firmen sich in die "y/n"-Hauptfigur verlieben. Diese Geschichten waren vor allem eines: übertrieben und unrealistisch, aber unterhaltsam.
Vor allem die männlichen CEOs in diesen Geschichten, wie beispielsweise in "50 Shades of Grey", sind gegenüber "y/n"-Charakteren oft dominant oder legen ein übertrieben kontrollierendes Verhalten an den Tag. Besonders wichtig: Diese Unternehmer-Figuren haben immer eine "sehr tiefe Stimme" und werden als "unglaublich groß" beschrieben.
Die TikTok-Videos, die zurzeit viral gehen, zeigen vor allem, wie die Nebencharaktere die meist übertrieben unangenehmen Szenarien zwischen "y/n" und den CEO-Figuren wahrgenommen haben. Der Hashtag #yn hat bereits mehr als 1,4 Millionen Beiträge gesammelt.
TikToker lachen über "y/n"-Geschichten
TikTokerin @relentlessworshiper postet ein Video und schrieb dazu: "POV: Ich lege ein Pflaster auf y/ns Finger, nachdem sie sich an einem Finger geschnitten hat und der CEO schlägt seine Hand nieder und sagt: "Wer hat dir das angetan?"" Der Beitrag hat mehr als 17 Millionen Aufrufe.
User @ryang05normal stellt in seinem Video nach, wie er (CEO) mit "y/n" singt. Dabei ist vor allem seine unglaublich tiefe Stimme das Highlight im Video, das mehr als 950.000 Aufrufe hat.
In einem anderen Video heißt es: "Du läufst unabsichtlich in y/n in der Arbeit und der CEO kriegt es heraus", was unter anderem verdeutlichen soll, dass der Nebencharakter nun eine Standpauke vom kontrollsüchtigen Unternehmensführer erwarten wird.
Mittlerweile sind sich die User und Userinnen einig, dass man unter "y/n" auch eine ganz andere Bedeutung interpretieren kann: "your nightmare" (zu Deutsch: "dein Albtraum").
