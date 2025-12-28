Auf TikTok tauchen immer mehr Videos auf, in denen die Abkürzung "y/n" verwendet wird. Doch was genau bedeutet das eigentlich und warum lachen so viele User und Userinnen darüber?

Was bedeutet y/n? Die Abkürzung "y/n" bedeutet "your name" (zu Deutsch: dein Name), die sich vor allem durch die Fanfiction-Szene etabliert hat. Durch die Abkürzung gab man den Lesern und Leserinnen die Möglichkeit, selbst als Hauptprotagonist oder -protagonistin in den Geschichten mitzuwirken. Unter Fanfiction (oder Fanfic) versteht man Geschichten, die von Fans bestimmter Filme, Serien, Büchern oder Stars handeln.

Charaktere, Schauplätze und Handlungsstränge werden neu interpretiert , fortgeführt oder in alternativen Szenarien erzählt .

, fortgeführt oder in alternativen Szenarien erzählt Die Erfolgstrilogie "50 Shades of Grey" war zuerst eine Fanfiction der "Twilight"-Reihe , bevor sie in eine Bücher- und anschließend Filmserie etabliert wurde.

Vor allem die Plattform Wattpad war zwischen 2014 und 2017 für Fanfiction sehr beliebt. Geschichten über Situationen wie "One Direction lädt y/n zur Tour ein" oder "Harry Styles verliebt sich in y/n" waren besonders beliebt.

In dem "goldenen Zeitalter" sind einige Young-Adult-Geschichten wie die "After"-Serie, "The Kissing Booth" oder "Ich und die Walter Boys" auf Wattpad entstanden.

Darum geht"s im "y/n"-Meme auf TikTok Mittlerweile hat sich der Einsatz von "y/n" auch auf TikTok etabliert, wo sich über dieses goldene "Wattpad-Zeitalter" lustig gemacht wird. Der (meist weibliche) "y/n"-Charakter wurde vor allem als zierlich, unscheinbar, aber wunderschön und unwiderstehlich beschrieben. Berühmte erzählerische Muster/Motive waren beispielsweise, dass sich Superstars, übernatürliche Charaktere (Vampire, Werwölfe usw.) oder CEOs reicher Firmen sich in die "y/n"-Hauptfigur verlieben. Diese Geschichten waren vor allem eines: übertrieben und unrealistisch, aber unterhaltsam.

Vor allem die männlichen CEOs in diesen Geschichten, wie beispielsweise in "50 Shades of Grey", sind gegenüber "y/n"-Charakteren oft dominant oder legen ein übertrieben kontrollierendes Verhalten an den Tag. Besonders wichtig: Diese Unternehmer-Figuren haben immer eine "sehr tiefe Stimme" und werden als "unglaublich groß" beschrieben. Die TikTok-Videos, die zurzeit viral gehen, zeigen vor allem, wie die Nebencharaktere die meist übertrieben unangenehmen Szenarien zwischen "y/n" und den CEO-Figuren wahrgenommen haben. Der Hashtag #yn hat bereits mehr als 1,4 Millionen Beiträge gesammelt.

TikToker lachen über "y/n"-Geschichten TikTokerin @relentlessworshiper postet ein Video und schrieb dazu: "POV: Ich lege ein Pflaster auf y/ns Finger, nachdem sie sich an einem Finger geschnitten hat und der CEO schlägt seine Hand nieder und sagt: "Wer hat dir das angetan?"" Der Beitrag hat mehr als 17 Millionen Aufrufe.

User @ryang05normal stellt in seinem Video nach, wie er (CEO) mit "y/n" singt. Dabei ist vor allem seine unglaublich tiefe Stimme das Highlight im Video, das mehr als 950.000 Aufrufe hat.