Sich in der Winterzeit vor Kälte, Wind, Regen und Schnee zu schützen, erfordert neben Schal, Haube und Handschuhen auch eine gut wärmende Winterjacke. Viele davon haben eine Kapuze mit Fellkragen, die vor allem die zarte Haut im Gesicht schützen soll. Eine TikTokerin sorgt nun für mehrere Diskussionen im Netz. Sie behauptet, dass man das Kapuzenfell in das Innere der Kopfbedeckung stecken sollte, um sich besser zu schützen.

Mehr als 7 Mio. Aufrufe für TikTok-Video Userin Jessica Alzamora postete am 14. Dezember ein Video, in dem sie erklärt, dass man das Fell in die Kapuze stecken sollte. "Das soll nicht stylisch sein, sondern funktional", sagte die Fitness-Influencerin im Video. "Man soll es so umschlagen, dass es die Ohren bedeckt und die Luft abhält."

In den Kommentarspalten zeigen sich einige User und Userinnen überrascht: "Ich lerne das erst jetzt?" oder "Ich hatte keine Ahnung" lauten die Reaktionen. Andere Nutzer und Nutzerinnen sind der Meinung, dass Alzamora Unrecht hat. Tatsächlich würde sie die Jacke falsch tragen, da das Fell einen bestimmten Grund hat, warum es außerhalb der Kapuze angebracht ist. Einige TikToker und TikTokerinnen betonten, dass bereits die indigene Völkergruppe der Inuit die Jacken so getragen haben, ohne das Fell in die Kapuze zu stecken.