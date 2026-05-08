Lange war man davon überzeugt, dass der sechste Teil der „Grand Theft Auto“-Reihe bereits 2025 erscheinen wird. Doch nun die große Enttäuschung: Das Release-Datum des Spiels wurde wieder nach hinten verschoben, wie der Hersteller Rockstar Games bestätigt.

Auf X wandte sich das Unternehmen direkt an die Community: „Es tut uns leid, dass wir die ohnehin schon lange Wartezeit noch weiter verlängern, aber diese zusätzlichen Monate ermöglichen es uns, das Spiel mit dem von Euch erwarteten und verdienten hohen Qualitätsniveau fertigzustellen.“ Vormals war der Release für September 2025 geplant. Nun soll das Spiel statt dem zuvor kolportierten 26. Mai erst am 19. November 2026 erscheinen.

Verschiebt sich die Veröffentlichung auf 2027? In den letzten Tagen kamen aber neue Gerüchte auf, dass sich die Veröffentlichung erneut verschieben könnte. Und zwar auf 2027! Der Insider Reece Reilly (@Kiwi Talkz) beruhigte die „GTA“-Fans auf X und kommentierte, dass die Gerüchte unwahr und eine weitere Verzögerung ausgeschlossen sei: „Das ist völliger Blödsinn, ich kann bestätigen, dass GTA 6 noch zu weit entfernt ist, um zu entscheiden, ob eine weitere Verzögerung nötig ist.“

PC-Release lässt auf sich warten Wie Bloomberg berichtet, könnte sich jedoch die Veröffentlichung der PC-Version des Spiels verschieben. Take-Two-CEO Strauss Zelnick erklärte gegenüber dem Medium, dass vor allem die Zielgruppe der Konsolen-Spieler und -Spielerinnen bedient werden soll, was eine Veröffentlichung für PlayStation und Xbox im November fixiert. Eine PC-Version könnte jedoch auf sich warten lassen: „Rockstar startet immer auf der Konsole, denn ich denke, bei einer solchen Veröffentlichung wird man daran gemessen, ob man die Kernzielgruppe bedient“, sagte Zelnick. „Also wirklich die Kernzielgruppe. Wenn die Kernzielgruppe nicht da ist, wenn sie nicht zuerst und am besten bedient wird, erreicht man die anderen Verbraucher irgendwie nicht.“ Den PC-Release nach hinten zu verschieben, könnte einerseits riskant, andererseits auch strategisch sinnvoll sein: Eine spätere Veröffentlichung könnte das Publikum des Spiels einschränken, doch gleichzeitig besteht die Möglichkeit, zwei große Veröffentlichungen anzukündigen.

Dies könnte eine Chance sein, den Umsatz anzukurbeln und sogar einige Kunden dazu zu bewegen, das Spiel zweimal zu kaufen .

Wann genau die PC-Version veröffentlicht wird, ist bis dato unklar. Im Netz wird spekuliert, ob es erst Ende 2027 oder sogar Anfang 2028 soweit sein soll.

Ist das der Grund für die Release-Verschiebung? Laut mehreren Usern und Userinnen im Netz könnte die Liebe zum Detail der Grund für die mehrmalige Terminverschiebung sein. Die Spielemacher und -macherinnen würden sich unglaublich viel Mühe geben, den Fans das beste Game-Erlebnis zu bieten: „Ich kann immer noch nicht glauben, wie detailreich GTA 6 ist. Die Kondenswasserflecken, der Schmutz und die Tropfen auf der Rückseite des Polizeiautos 👀Selbst die Textur der Straße...Kein Wunder, dass wir so lange warten mussten!“, schrieb ein Nutzer auf X unter dem Bild eines Autos aus „GTA 6“.

Gratis „GTA 6“ für Babys? Die Gamer und Gamerinnen in Norwegen könnten sich bald über ein geschenktes „GTA 6“ freuen. Der Elektrohändler Komplett verkündete auf Instagram, dass Kinder, am Release-Datum (19. November) des heißerwarteten Spiels geboren werden, sich über ein Gratisexemplar des Spiels freuen können. Wer also die Chance auf ein Gratisexemplar nicht vergeuden möchte, sollte sich bald auf die Familienplanung konzentrieren.

Ob „GTA 6“ tatsächlich im November auf dem Markt kommt, bleibt abzuwarten. Verzögerungen sind in der „GTA“-Geschichte keine Seltenheit.

Wie viel Gigabyte wird „GTA 6“ haben? Ersten Gerüchten zufolge soll das Spiel zwischen 150 und 250 GB haben. Die Größe kann aber je nach Updates weiter ansteigen. Gamern und Gamerinnen wird bereits vor der Veröffentlichung eine stabile und schnelle Internetverbindung ans Herz gelegt, um das Spiel downloaden zu können.

Wegen Verschiebung: 500 Millionen US-Dollar Verlust Die Verschiebung bringt aus Unternehmenssicht viele Kosten mit sich, wie der Insider Tom Henderson im Podcast Insider Gaming Weekly erklärte. Er soll von einem Developer die Information bekommen haben, dass die halbjährige Verschiebung zehn Millionen US-Dollar pro Monat kosten wird. Das verliert also 60 Millionen US-Dollar.

Doch damit nicht genug, denn Finanzexperte Rob Wilson enthüllte im Interview mit Videogamer, dass die Summe auf eine halbe Milliarde US-Dollar steigen kann: „Wenn man die zusätzlichen Kosten für Lieferanten, Qualitätssicherung und Zertifizierung, Bildbearbeitung und Marketing-Umbuchungen berücksichtigt, liegt das Budget nun um etwa 350 Millionen Dollar höher. Hinzu kommt der Zeitverlust, da das wichtigste Ereignis in dieser Branche nun sechs Monate später stattfindet. Insgesamt ergibt sich dadurch leicht eine Kostensteigerung von umgerechnet 500 Millionen Dollar.“ Laut dem Experten würde das Unternehmen diesen Verlust eingehen, da eine frühzeitige Veröffentlichung von drei Monaten dauerhaft einen höheren Wert generieren würde als 500 Millionen US-Dollar.

Rockstar Games hat Dutzende Mitarbeiter entlassen Damit nicht genug: Nebst der Verschiebung kämpft das Studio auch mit internen Konflikten. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, hat Rockstar Games in der letzten Woche Dutzende Mitarbeiter entlassen. Der Grund? Die Mitarbeiter hätten interne Informationen zu dem Spiel auf dem Online-Forum Discord geteilt. Laut Bloomberg meinte ein Sprecher von Rockstar Games dazu: „Letzte Woche haben wir Maßnahmen gegen eine kleine Anzahl von Personen ergriffen, die in einem öffentlichen Forum vertrauliche Informationen verbreitet und diskutiert haben.“ Dies würde einen Verstoß gegen die Unternehmensrichtlinien darstellen.

Chats über Haustiere und Hobbys gelöscht Ein Video von People Make Games enthüllt nun weitere Details zu den Entlassungen. Ein Insider unter den Angestellten soll laut dem Kanal Chatprotokolle zugänglich gemacht haben, die maßgeblich zur Kündigung von rund 34 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen beim GTA-Entwickler beigetragen haben sollen. Dabei soll es sich um einen Discord-Server der Vertreter der Independent Workers“ Union of Great Britain (IWGB) handeln, zu der auch die Gewerkschaft von Rockstar gehört. Die Mitarbeitenden sollen sich dort über die Arbeitsbedingungen und das -klima ausgetauscht haben. Leaks gab es dabei jedoch nicht. Vor allem Slack-Kanäle standen laut dem Insider im Fokus: Dort soll es mehrere Konversationen gegeben haben, die sich um Haustiere oder Hobbys gedreht hätten.

Der Arbeitgeber habe diese gelöscht, weil sie die Produktivität beeinträchtigen würden. Das führte zu zahlreichen Diskussionen unter den Arbeitnehmenden.

Wie viel wird „GTA 6“ kosten? Das Spiel soll laut Branchenanalyst Matthew Ball zwischen 80 und 100 US-Dollar (circa zwischen 77 und 96 Euro) kosten. In seinem Bericht „State of Video Gaming in 2025“ betonte Ball, dass Spieleunternehmen unter Druck stehen, ihre Preise zu erhöhen. Während diese Preiserhöhung beim Videospielpublikum sicherlich für Aufsehen sorgen würde, argumentierte Ball, dass ein 70-Dollar-„GTA 6“ das „billigste“ Spiel der „San Andreas“-Reihe wäre, das jemals veröffentlicht wurde, wenn man die Inflation miteinbezieht. Laut Ball wären 91 US-Dollar für das Game der Durchschnitt: „GTA 6 könnte die Preise für Videospiele nach jahrzehntelanger Deflation wieder ansteigen lassen, obwohl die Kosten rasant wachsen“, erklärte der Experte weiter.

Wie Esports Insider berichtet, dass für Spieleentwickler Chris Stockman, der ursprüngliche Design Director von Saints Row, einen Preis von 100 US-Dollar für gerechtfertigt wäre. Das wäre für die Fans zwar eine hohe Summe, doch Stockman erklärt im Interview mit dem Medium, dass Rockstar Games den Preis verteidigen kann. Denn zurzeit gäbe es kein Game auf dem Markt, das in der Entwicklung so teuer ist wie „GTA 6“.

Das passiert im 2. Trailer Der zweite Trailer zu „GTA 6“ ist da, und er gibt weitere Hinweise darauf, wohin die Handlung führen könnte, wenn das Spiel 2026 endlich auf den Markt kommt. Das neue Video gibt erste Einblicke, wie sich die Geschichte entwickelt. Am Anfang des Videos sieht man, wie Jason seine Freundin Lucia aus dem Gefängnis abholt. Zusammen lassen sie nicht nur ihre Liebe erneut aufleben, sondern verwickeln sich auch in gefährliche Machenschaften.

„Jason und Lucia haben immer gewusst, dass die Karten gegen sie gestapelt sind“, heißt es in der Videobeschreibung. „Aber als ein einfacher Coup schiefgeht, finden sie sich auf der dunkelsten Seite des sonnigsten Ortes in Amerika wieder, inmitten einer kriminellen Verschwörung, die sich über den ganzen Staat Leonida erstreckt - und sind mehr denn je gezwungen, sich aufeinander zu verlassen, wenn sie es lebendig überstehen wollen.“ Mittlerweile hat der zweite Trailer mehr als 124 Millionen Views auf YouTube. Um 600.000 Views mehr als der zweite Trailer von „GTA 5“.

Screenshots zeigen: So sehr hat sich das Gameplay verbessert Der Reddit-Nutzer Noru122 hat im GTA-6-Subreddit Vergleiche gepostet, wie sehr sich die grafische Darstellung zwischen dem fünften und sechsten Teil unterscheidet. Vor allem die Gesichtszüge der Spielfiguren und die Details im Game selbst sind viel präziser und schärfer im neuen Teil. „Man merkt wirklich das Alter“, kommentierte ein User den Beitrag, der mehr als 10.000 Likes bekommen hat. „Omg warum sieht sein Arm auf dem ersten Foto oben wie Gummi aus lol“, fragte sich ein weiterer Nutzer zu einem Foto aus dem fünften GTA-Teil.

In weiteren Postings werden Spoiler geteilt, die angebliche Inhalte zum Spiel preisgeben sollen. Ein User namens Gameroll soll diese in einem Discord-Forum offenbart haben. Er hatte zuvor die Namen der Charaktere richtig geleakt. So sollen die Charaktere ihre Waffen verstecken, wenn sie sich in der Öffentlichkeit unter anderen Menschen befinden. Außerdem sollen in dem Game auch männliche Stripper zu sehen sein. Bei den Informationen soll es sich jedoch um „Hörensagen“ handeln.

„GTA 6“-Trailer brach mehrere Rekorde Wegen der Beliebtheit des Spiels hat der erste Trailer im vergangenen Dezember in den ersten 24 Stunden nach der Veröffentlichung laut Guinness World Records bereits drei Rekorde aufgestellt. Das Video war innerhalb des ersten Tages die meistgesehene Enthüllung eines Videospiels (rund 90,4 Millionen Aufrufe zur 24-Stunden-Marke) sowie das in 24 Stunden meistgesehene YouTube-Video, Musikvideos ausgenommen, überhaupt.

Innerhalb des ersten Tages sammelte das Video außerdem rund 8,9 Millionen Likes und wurde zum am häufigsten gelikten Videospiel-Trailer auf der Video-Plattform.

Preis von Schweizer Händler geleakt? Wie Indy100 berichtet, soll der Schweizer Händler Brack auf seiner Webseite bei den Vorbestellungen des Spiels unabsichtlich offenbart haben, wie viel das Game wirklich kosten wird. So stand ein Preis von 99 Schweizer Franken auf der Seite, was umgerechnet circa 105,31 Euro entspricht. Das Angebot wurde inzwischen entfernt. Der Vorbestellungspreis wurde von Rockstar noch nicht offiziell bestätigt.

Ist "GTA 6" jetzt schon spielbar? Das Spiel soll bereits voll spielbar sein, das berichtete zumindest der ehemalige Rockstar-Entwickler Mike York gegenüber Xhardhempus. Der Experte teilte seine Vermutungen, wie weit die Spieleentwickler zurzeit sein könnten: "Wahrscheinlich fügen sie hier und da noch ein paar neue Dinge hinzu, aber ich nehme an, dass das Spiel jetzt schon spielbar ist und viele Leute alles von Anfang bis Ende testen", erklärte York. "Es gibt wahrscheinlich tonnenweise Bugs, die sie alle beheben und versuchen, noch mehr zu finden und so viele wie möglich vor der Veröffentlichung auszumerzen, denn ein Spiel wie GTA ist anders als alle anderen."

Kommt "GTA 6" auch für Nintendo Switch? Rockstar Games" Muttergesellschaft Take-Two geht davon aus, dass das Spiel auch für Nintendo Switch 2 kompatibel werden soll. Der CEO von Take-Two, Strauss Zelnick, und andere Chefs stellten sich am Ende der Telefonkonferenz am 6. Februar den Fragen der Investoren, die wissen wollten, ob "GTA 6" auch auf Nintendo spielbar sein kann. "Wir haben eine langjährige Beziehung zu Nintendo und wir haben die Plattform unterstützt, wenn es für einzelne Veröffentlichungen sinnvoll war", erklärte Zelnick. "Wir haben zwar nichts Konkretes zu berichten, aber wir gehen fest davon aus, dass wir die Switch unterstützen werden."

Geschätzter Umsatz in Milliardenhöhe Wie Financial Times in einem Interview mit Take-Two-CEO Strauss Zelnick herausgefunden hat, soll sich der Umsatz im ersten Jahr nach dem Release auf circa 3,2 Milliarden US-Dollar belaufen. Die erste Milliarde soll sich dabei allein aus den Vorbestellungen zusammensetzen. Bei einem Preis von 69,99 US-Dollar müsste das Spiel im ersten Jahr 40 Millionen Mal verkauft werden, um die 3,2-Milliarden-Dollar-Marke zu erreichen.

werden, um die 3,2-Milliarden-Dollar-Marke zu erreichen. Verbreitete Spekulationen vermuten, dass sich das Budget für "GTA 6" auf etwa 2 Milliarden Dollar beläuft, jedoch wurde diese Annahme noch nicht bestätigt.

auf beläuft, jedoch wurde diese Annahme noch nicht bestätigt. Das Vorgängerspiel "GTA 5" hat sich seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2013 insgesamt 205 Millionen Mal verkauft und spielte im ersten Jahr circa 780 Millionen US-Dollar ein.

Das teuerste Game der Geschichte? Wie "Insider Gaming" berichtet, soll die Produktion von "GTA 6" sehr kostspielig sein. Im Netz verbreitet sich das Gerücht, dass die Herstellung des Spiels zwischen ein und zwei Milliarden US-Dollar gekostet hat. Damit wäre es das teuerste Spiel, das je entwickelt wurde, und läge noch vor Destiny (2014: 500 Millionen US-Dollar)

(2014: 500 Millionen US-Dollar) Cyberpunk 2077 (2020: 330 Millionen US-Dollar)

(2020: 330 Millionen US-Dollar) und Modern Warfare 2 (2009: 310 Millionen US-Dollar). Der CEO von Take-Two, Strauss Zelnick, wurde von TikTok-Star Conner Mather interviewt. Natürlich stellte er auch Fragen zum Game-Release und wie Zelnick das Spiel zusammenfassen würde: "Ich denke, es wird außergewöhnlich sein und es lohnt sich, darauf zu warten." Laut dem Take-Two-CEO sei der sechste Teil "viel größer und viel besser und aufregender und schöner", als man sich vorstellen könne.

In einem Interview mit Games World Observer erklärte Mike Fischer, was ihn nachts wach hält, wenn er an den Release von "GTA 6" denkt. Fischer ist als Professor für interaktive Medien an der University of Southern California und Berater beim südkoreanischen Spielherausgeber Krafton tätig. "Was mich tatsächlich nachts wach hält, ist der Gedanke, dass "GTA 6" so groß und erfolgreich sein wird, dass es die gesamte Zeit und das gesamte Geld aller Spieler in Anspruch nehmen könnte", erklärt der Experte, der davon ausgeht, dass die Gamer ihren Fokus nur mehr auf dieses eine Spiel legen werden. "Ich habe Kollegen aus der Branche getroffen, die anderer Meinung sind und glauben, dass andere Genres davon nicht betroffen sein werden. Es wird immer noch die traditionellen Renn-, Sport- und Kampfspiele geben, und nicht jeder wird sich von "GTA" fesseln lassen. Ich bin mir da nicht so sicher."

"GTA 6" mit Preis ausgezeichnet Am 13. Dezember 2024 fanden die Game Awards 2024 (12.30 Uhr GMT) statt. Bei dem Event wurde nicht nur eine Auszeichnung für die besten Videospiele des Jahres vergeben, sondern auch eine Gelegenheit für Studios und Publisher geboten, ihre Arbeit vorzustellen. "GTA 6" sahnt den Preis für das "Most Anticipated Game" ab.