Was ist "Paradise XRPL"?

Kein Wunder also, dass sich manche Gamer bereits nach Alternativen umsehen, die dem Open-World-Spiel ähnlich sind. Vor allem "Paradise XRPL" rückt dabei in den Fokus. Im Epic-Games-Store heißt es: "Spiele mit deinen Freunden, nimm an Schießereien teil, fahre Autorennen, erfülle tägliche Missionen und erreiche den Gipfel des Lebens. Verdiene $PAR (Anm. d. Red.: Spielwährung) und kaufe, was du willst, von Immobilien bis hin zu schicker Kleidung." Das Game soll dasselbe Spielerlebnis wie "GTA 6" bieten.