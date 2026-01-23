Hat sich Ex-Spice-Girl Victoria Beckham mit ihrer Schwiegertochter Nicola Peltz zerstritten? Wird ihr Sohn Brooklyn für immer den Kontakt zu seiner Familie abbrechen? Und stimmt es wirklich, dass seine Mutter den ersten Tanz mit seiner Braut bei seiner Hochzeit "gestohlen" hat? Social Media überschlägt sich gerade wegen zahlreichen Gerüchten rund um die Beckham-Familie.

Warum sind Brooklyn Beckham und seine Eltern zerstritten? Dabei stehen vor allem Victoria und ihr Sohn Brooklyn Beckham im Fokus, denn der Promi-Sprössling hat Anfang der Woche auf Instagram angekündigt, dass das Verhältnis zu seiner Familie wohl nicht mehr zu kitten sei. "Ich habe nicht vor, mich mit meiner Familie zu versöhnen. Ich werde nicht kontrolliert, sondern stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein", erklärte der 26-Jährige in einer Story.

Auslöser dafür war unter anderem eine Tanzeinlage seiner Mutter Victoria auf seiner eigenen Hochzeit im Jahr 2022. Sie hätte ihn auf seiner Feier "beschämt" und Brooklyn habe sich "noch nie so gedemütigt" gefühlt, wie er weiter auf Instagram ausführte. Grund dafür war angeblich Sänger Marc Anthony, der auf der Hochzeit performt und anschließend "die schönste Frau im Raum" auf die Bühne gebeten habe. Dabei handelte es sich aber nicht um die glückliche Braut, sondern um die 51-Jährige.

Böse Mutter oder böse Ehefrau? Gegen Schwiegertochter Nicola Peltz soll Victoria Beckham insofern ausgeholt haben, als sie ihr angeblich kurzfristig verweigerte, ein Kleid von ihrer eigenen Modekollektion für die Hochzeit zu tragen - und das, obwohl sie es zuvor versprochen hätte. Die Spannungen zwischen der Beckhams und ihrem Sohn sowie seiner Frau sind kaum zu übersehen. Im Netz wird das Thema heiß diskutiert, während einige User und Userinnen sich auf die Seite von Brooklyn und Nicola Peltz stellen, halten andere weiterhin zu Victoria und David Beckham. Die Kommentarspalten auf den jeweiligen Social-Media-Profilen aller beteiligen, überschlagen sich.

Das ganze Drama erhält noch einen misogynen Beigeschmack: Während man auf einer Seite von einer "kontrollierenden Mutter" spricht, wird auf der anderen Seite Peltz als "schwierige Ehefrau" dargestellt. David und Brooklyn Beckham werden teilweise von den Online-Richtern und -Richterinnen "verschont". Auch wenn Brooklyn oftmals als "untalentiertes" Nepo-Baby dargestellt wird, das undankbar für seinen Reichtum sei. Was genau zwischen beiden Fronten passiert ist, bleibt weiterhin unklar.

Die besten Memes zum Beckham-Drama Vor allem eins steht für viele Nutzer und Nutzerinnen im Fokus: Gibt es Aufnahmen von dem "unangenehmen" Tanz zwischen Victoria und Brooklyn Beckham?

Zudem würden gerne einige Nutzer und Nutzerinnen wissen, wie sich der Tanz zwischen Mutter und Sohn abgespielt haben soll: Auf TikTok geht zurzeit ein Video viral, das die britische Sängerin in Breakdance-Posen vor ihrem Sohn und dessen Ehefrau zeigt.

Im Netz tauchen immer mehr Videos von Victoria Beckham auf, die sie beim Tanzen auf verschiedenen Events zeigt. Eine Userin hat dazu eine starke Meinung: "Vergiss die Epstein-Akten, veröffentliche lieber das Video von Beckhams Hochzeitstanz💃🤣"