Ohne Make-up: Verona Pooth (56) zeigt sich ungeschminkt

Ihr Sohn Diego (21) kämpft in der aktuellen Staffel der Tanzshow "Let's Dance" um das Siegertreppchen. Mutter Verona Pooth (56) platzt vor Stolz und schreibt auf Instagram: "Ich hätte nie gedacht, dass er bei 'Let's Dance' so eine gute Figur macht. Er ist sehr diszipliniert und trainiert jeden Tag 9-12 Stunden. Ich bin so unglaublich stolz auf Diego."