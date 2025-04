Simone Thomalla feiert 60. Geburtstag auf dem "Let's Dance"-Parkett

Ihre Tochter Sophia Thomalla (35) hat vorgemacht, wie es gehen könnte, diese hat nämlich vor 15 Jahren die RTL-Show "Let’s Dance" sogar gewonnen. Mama Simone tut sich da schon ein bisschen schwerer. Freitag für Freitag kämpft die Schauspielerin tapfer mit den Schritten und dem glatten Tanzparkett. Einige Fans der Show sind ihr so gar nicht wohlgesonnen, sodass ihr Profipartner Evgeny Vinokurov (34) jetzt sogar via Instagram-Statement eingegriffen hat. "Simone macht vielleicht keine riesigen Entwicklungssprünge – aber sie geht Woche für Woche kleine, beständige Schritte nach vorn. Ich sehe das. Und ich bin überzeugt, auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer sehen das", meinte er da. "Wer das nicht sehen möchte oder nicht anerkennen will – das ist in Ordnung, aber es ist nicht unser Problem. Wir genießen den Prozess. Es macht uns Freude", so seine klare Meinung dazu. Thomalla jedenfalls möchte sich in der Show gern freitanzen und durch das intensive Training den "Körper ihres Lebens" bekommen.

Ihrer Tochter Sophia war wichtig, dass sie es zumindest bis in die 7. Show heute, Freitag. schafft, denn an diesem feiert die Schauspielerin nämlich ihren 60. Geburtstag. Sophia will da unbedingt live im Kölner Studio dabei sein und ihrer Mama die Daumen drücken. "Sie ist sehr selbstkritisch, obwohl sie ja ein alter Hase im Showgeschäft ist, ist sie generell aufgeregter als ich. Das fängt bei Talkshows an und endet bei Unterhaltungsshows", erzählte Sophia, die ebenfalls Schauspielerin, aber auch Model und Moderatorin ist, in einem RTL-Interview.

© EPA/FlashPic / POOL Simone und Tochter Sophia Thomalla

Simone Thomalla, die als Tochter eines Filmarchitekten und eines Fotomodells in Potsdam aufgewachsen ist, debütierte 1982 in dem DDR-Fernsehfilm "Abgefunden". Ihren großen Durchbruch hatte sie als Leipziger Tatort-Kommissarin Eva Saalfeld (von 2008 bis 2015). Sie war aber auch in den beliebten Serien "Der Bulle von Tölz" (2005) und in "Die Rosenheim-Cops" (2010) zu sehen. Seit 2011 spielt sie Dorfhelferin Katja Baumann in der ZDF-Serie "Frühling". Von 1991 bis 1995 war sie mit Schauspieler André Vetters (65) verheiratet, aus dieser Verbindung entstammt auch Tochter Sophie. Mit ihrem Schauspielkollegen Sven Martinek (61) war Thomalla von 1995 bis 1999 liiert, er hält ihr auch jetzt die Daumen bei "Let’s Dance". "Simone macht das wirklich großartig", meinte er gegenüber Die 2, er würde auch immer für sie anrufen.

Von 2000 bis 2009 war der Fußballmanager Rudi Assauer (gestorben 2019) der Mann an ihrer Seite, danach war sie fast 13 Jahre mit dem Handballer Silvio Heinevetter (40) zusammen. Die Trennung erfolge 2021. Ein Jahr lang war sie dann mit dem DJ Nicolino Hermano (46) liiert. Und ihr letzter Ex-Freund, ein österreichischer Gastro-Unternehmer, wurde im Dezember 2024 tot aufgefunden. Im "Let’s Dance"-Studio feuert sie jetzt ihre aktuelle Liebe an. Er heißt René und ist 55 Jahre alt. "Wir sind sehr glücklich und planen unsere Zukunft miteinander", sagte sie der Bild.

"Ich bin so dankbar, überhaupt dieses Alter erreicht zu haben. Dass ich gesund bin. Noch Kind sein darf, weil ich noch eine Mama habe. Hauptsache, man ist gesund, hat Freude, wird geliebt, liebt, hat Spaß im Leben", meinte sie gegenüber der Bild zu ihrem runden Geburtstag.