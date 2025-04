Blitz-Liebe dank Tinder: Sophia Thiel nach Trennung wieder vergeben

"Ich habe dort jemanden gesucht, dem ich auch so auf der Straße hätte begegnen können", erzählt sie im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Der neue Mann an der Seite von Sophia Thiel steht selbst nicht im Rampenlicht. Er arbeite als Polizist in Berlin. Es habe sofort "Klick gemacht".

Sophia Thiel über ihre neue Beziehung

Dabei scheint es Thiel und ihrem neuen Freund nicht schnell genug gehen zu können. Das erste Date fand im September statt. Fünf Monate später ist das Paar schon zusammengezogen. "Da wir ohnehin immer bei mir waren, hat das eigentlich alles nur noch verschönert", erzählt Thiel der Bild. Auch über ihren Kinderwunsch hat sie bereits mit ihrem neuen Partner gesprochen. "Wir haben da ein absolut ähnliches Wertesystem. Auch für ihn gehört eine eigene Familie definitiv zum Leben dazu. Er ist ready. Und jetzt kommt es darauf an, wann ich ready bin."

Im Juni 2023 hatte sich die Influencerin von ihrem Freund Raphael Birchner getrennt, nachdem die beiden dreieinhalb Jahre zusammen waren.

"Bitte kein Mann mehr mit dem Kopf in den Wolken statt im echten Leben", so Thiel über ihre neue Beziehung, die an ihrem neuen Freund besonders dessen Bodenständigkeit schätzt. Er sei "jemand, der morgens aufsteht und glücklich mit dem ist, was er hat".