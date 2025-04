"Harry Potter": Rassismus-Debatte um Snape-Darsteller Paapa Essiedu

Am Montag haben Warner Bros. Television und HBO nun sechs weitere Cast-Mitglieder bekanntgegeben – wobei insbesondere ein Name für Überraschungen sorgte.

Sein britischer Kollegen Essiedu wiederum erfährt aufgrund seiner Hautfarbe negative Reaktionen auf seine Besetzung. Ein Potter-Fan-Account auf X kritisiert beispielsweise, dass die Macher der Serie sowie Autorin Rowling versprochen hätten, sich "eng an die Buchvorlagen" zu halten. Snape wird darin als "dünner Mann mit schulterlangen, fettigen Haaren, großer Hakennase und fahler Haut" beschrieben.

Auf dem Instagram-Account von Essiedu wiederum sind die Reaktionen überwiegend begeistert. "Ich kann es kaum erwarten", oder "Wir sind so stolz auf dich", posten Fans des Londoners, der bereits in Projekten wie "The Lazarus Project", "Gangs Of London" oder "The Outrun" mitgespielt hat.

Der 34-Jährige tritt bei der Rolle von "Snape" bekannterweise in große Fußstapfen, die Figur wurde in den Filmen vom 2016 verstorbenen Alan Rickman verkörpert.