Einer 27-jährigen US-Amerikanerin aus Spring Hill, Florida, wurde ihre Hilfsbereitschaft zu Verhängnis. Nachdem sie aus ihrem Auto ausgestiegen war, um ein verletztes Opossum von der Fahrbahn zu retten, wurde sie von einem Fahrzeug erfasst. Kurz darauf ist sie im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen verstorben.

Frau wollte verletztes Opossum retten Einem Bericht des Nachrichtensenders Fox 13 News zufolge war die Frau am 10. August gegen 22 Uhr gemeinsam mit ihrem 31-jährigen Ehemann auf der zweispurigen Hexam Road in Brooksville unterwegs, als das Paar ein verletztes Tier auf der Straße entdeckten. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann das Fahrzeug am Seitenstreifen anhielt und seine Frau ausstieg, um nach dem Opossum zu sehen.