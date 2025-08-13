"Frankenstein-Kaninchen": Mutierte Feldhasen schockieren das Netz

Bilder von Wildhasen mit tentakelartigen Auswüchsen und "Hörnern" am Kopf fluten derzeit das Netz. In den Postings und Videos ist von "Zombie"- und "Frankenstein"-Kaninchen die Rede – zahlreiche Menschen sind besorgt. Doch was steckt dahinter?

Wo wurden die Hasen gesichtet? Laut Social-Media-Nutzern und Medienberichten wurden die Tiere bereits mehrfach im US-Bundesstaat Colorado in der Gegend von Fort Collins gesichtet. Erst vor wenigen Tagen sprach eine Augenzeugin im Interview mit 9News davon, dass sie ein Kaninchen mit schwarzen Stacheln um das Maul gesehen habe. "Es sah aus wie schwarze Zahnstocher, die überall aus seinem Maul herausstanden". Erste Aufnahmen stammen jedoch bereits aus dem Jahr 2024.

Forscher bestätigten: Mit Virus infiziert Die mutierten Kaninchen sind laut Forscher mit dem Cottontail Papilloma Virus (CRPV) infiziert, das Tumore am Kopf und Gesicht der Tiere wachsen lässt. Das seltene Virus wird vorwiegend über Mücken und Zecken übertragen. Steckt sich ein Kaninchen mit dem Virus an, so treten zunächst rote, erhabene Hautstellen auf, die sich nach und nach zu warzenartigen Tumoren entwickeln. Diese wachsen oft zu den markanten "Hörnern" oder Tentakeln heran, wie sie etwa auch auf den Bildern im Netz ersichtlich sind.

Sind die Hasen für den Menschen gefährlich? Obwohl der direkte Kontakt zwischen den Kaninchen nur selten zu einer Infektion führt und derzeit auch keine Fälle dokumentiert wurden, in denen Menschen durch einen Insektenstich infiziert wurden, raten Tierärzte und die Sicherheitsbehörde Colorado Parks and Wildlife (CPW) dazu, die Tiere nicht zu berühren.

Gibt es solche Hasen auch in Europa? Bisher gibt es keine bestätigten Fälle von Shope-Papillomavirus (SPV) bei Kaninchen in Europa. Alles deutet darauf hin, dass das Virus natürlich auf Nordamerika beschränkt ist. Dass die Hasen vor allem rund um die Stadt Fort Collins gesichtet werden hängt wahrscheinlich mit idealen Umweltbedingungen (warm und viele stehende Gewässer) und der dort entstandenen Wirtsverbreitung ab.