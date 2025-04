Abfallwirtschaft schlägt Alarm: Vapes verursachen ständig Brände

Brände durch Lithiumbatterien

In den vergangenen Jahren hat die Zahl der Brände in österreichischen Abfallwirtschaftsbetrieben drastisch zugenommen – häufig ausgelöst durch falsch entsorgte Lithiumbatterien, wie sie in Einweg-E-Zigaretten verbaut sind. Laut dem Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) brennt es beinahe täglich in Sammelfahrzeugen, Wohnräumen oder Recyclinganlagen.

Die Ursache: unsachgemäß entsorgte Einweg-Vapes im Restmüll. "Unsere Betriebe haben in den letzten Jahren enorme Summen in Brandschutz investiert. Dennoch sind die täglichen Zwischenfälle eine existenzielle Bedrohung", warnt VOEB-Präsidentin Gabriele Jüly in einer Presseaussendung.