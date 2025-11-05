Der Stand-up-Comedian Tutty Tran, bürgerlich Thomas To Truong Tran, ist dafür bekannt, seine Fans mit witzigen Sketches und Geschichten aus seinem Leben zum Lachen zu bringen. Doch sein letztes Posting zeigt den verletzten Schauspieler ("Das Kanu des Manitu"), der von einem rassistischen Angriff in der Öffentlichkeit berichtet.

Tutty Tran berichtetet von rassistischem Angriff "Am Wochenende wurde ich auf offener Straße beleidigt und körperlich angegriffen – nur, weil ich so aussehe, wie ich aussehe", schrieb Tutty Tran auf Instagram unter ein Foto, das ihn mit Verletzungen im Gesicht zeigt. "Das war purer Rassismus", heißt es weiter. Der gebürtige Berliner mit vietnamesischen Wurzeln erklärte, dass er versucht hätte, ruhig zu bleiben und die Situation durch einen Dialog zu deeskalieren. "Ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Ich habe versucht, mit Worten etwas zu erreichen – so, wie ich es immer mache: im Austausch und mit Respekt. Hat diesmal nicht funktioniert. Manche Menschen wollen gar nicht reden. Sie wollen verletzen."

Comedian macht seinen Fans Mut Der 37-Jährige erklärt, dass er in dem Moment nicht nur für sich selbst, sondern auch "für alle Vietnamesen, alle anderen Asiaten – und für ALLE, die sowas, Tag für Tag erleben müssen und trotzdem jeden Tag weitermachen", eingestanden sei. Der Schauspieler mit mehr als einer Million Fans auf TikTok wolle durch das Teilen seiner Geschichte kein "Mitleid" generieren: "Ich teile es, weil Wegsehen nichts ändert – und weil ich glaube, dass Kunst, Humor und Offenheit stärker sind als Hass. Rassismus ist keine Meinung. Gewalt ist kein Ventil." Der Comedian ist zurzeit mit seinem Programm "Wok-Life-Balance" auf Tour.